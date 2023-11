Saman. parla ancora il fratello: "Papà picchiava la mamma. Alzava talmente le mani che distruggeva tutto"

«C'è stato un periodo in cui mio padre si ubriacava e picchiava, ci cacciava fuori da casa. Passavamo le notti al freddo. Una sera, mi ricordo benissimo siamo stati in una serra, faceva tanto freddo. Poi siamo andati in un capannone, io mia mamma e mia sorella, siamo stati chiusi dentro una macchina, mia madre usò il velo per coprire me e mio fratello, avvenne un pò di notti». Lo ha raccontato il fratello di Saman, ricostruendo la vita familiare a Novellara. «Poi venne Ivan (Bartoli, il proprietario del terreno dove vivevano gli Abbas, ndr) e disse di chiamare i carabinieri, ma la mamma disse 'no, finiamo sui giornalì».

«Mia sorella diceva le cose in faccia a papà, io invece ho sempre avuto paura e non sono mai riuscito. Ci sono stati molti episodi in cui papà picchiava la mamma, da quando siamo in Italia succedeva quasi sempre». «Una sera mia madre scoprì dove mio padre nascondeva le lattine di birra, le trovò in un sacco, le prese e mio padre le corse dietro, la spinse. Lei sbatté la testa contro la terra e tutti i vestiti erano strappati. Alzava talmente le mani che distruggeva tutto. Lei stava sempre zitta, per proteggere noi», ha continuato. A volte Saman sarebbe stata colpita, perché si metteva a difendere la mamma. Anche lo zio Danish, «da piccolo mi picchiava col bastone, in Pakistan».