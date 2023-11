A Milano piazze divise per il conflitto in Medio Oriente. Salvini attacca: "Fascista chi odia Israele"

Sabato di manifestazioni a Milano a favore di Israele e della Palestina. È partito da piazza Oberdan il corteo 'Stop war no racism' organizzato da 'Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale' a cui partecipano circa un migliaio di persone tra cui anche diverse associazioni pro Palestina. Presenti infatti numerose bandiere palestinesi e cori come "Palestina libera" o "Israele fascista, Stato terrorista".

Alla manifestazione, che si svolge in contemporanea a quella organizzata dalla Lega "in difesa dell'Occidente", sventolano anche bandiere come quella di Sinistra Italiana, Unione Popolare e 'No Cpr'. Tra gli striscioni più vistosi, ce n'è uno che raffigura una grossa bandiera della Palestina con la scritta "restiamo umani". In apertura del corteo, invece, "Niente da festeggiare, stop war racism. Cease fire now". Sono diverse centinaia anche le persone presenti in largo Cairoli a Milano per la manifestazione pro Israele organizzata dalla Lega e dal suo leader Matteo Salvini. Intervenuti, tra gli altri, l'ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar, il ministro Giuseppe Valditara e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

"A qualche centinaia di metri da qui - ha detto Salvini - c'è un'altra manifestazione di cosiddetti antirazzisti che stanno attaccando Israele 'stato terrorista'. Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per Milano e che odiano Israele, nostalgici dell'odio e della paura". "Voglio ringraziare il vicepremier e ministro Matteo Salvini e tutto il governo italiano per la forte solidarietà espressa nei confronti di Israele in queste settimane. Questa solidarietà ci ha profondamente commosso e vi chiediamo di continuare a sostenerci con forza" ha detto Alon Bar. "Salvini ha scelto di fare questa manifestazione mettendoci la faccia" ha detto Fedriga. "I silenzi e l'indifferenza che stiamo vedendo in questi giorni rispetto al massacro di civili voluto da terroristi di Hamas in Israele - ha aggiunto - sono inaccettabili".

Salvini: fuori Hamas dalla Palestina, non finanziare i terroristi

"Su la testa Palestina, fuori Hamas dalla Palestina e dai contesti occidentali e guai a chi finanzia il terrorismo, anche in Italia": lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini alla manifestazione 'a difesa delle libertà e contro il terrorismo' organizzata dalla Lega in largo Cairoli a Milano. "Mi fanno schifo quelli che finanziano i seminatori di odio, di sangue, di violenza a Strasburgo e a Bruxelles e poi si stupiscono se qualche, non matto, criminale uccide un criminale in Francia o due svedesi a Bruxelles". "Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo" ha concluso.