La foto del vigile del fuoco che salva una bambina di 2 mesi: è il simbolo della terribile alluvione in Toscana

"Una neonata di due mesi bloccata in casa insieme ai genitori, senza energia elettrica né acqua calda o potabile. Era una situazione drammatica". E' la storia a lieto fine rispetto alla terribile ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. I vigili del fuoco hanno salvato una bambina e la sua famiglia a Quarrata, in provincia di Pistoia.

"Si trovavano in una condizione per cui era giusto intervenire: la famiglia chiedeva di uscire di casa per essere trasferita dai nonni, che abitano in una zona non a rischio". E' quanto riporta il Corriere Fiorentino.

"Li abbiamo prelevati - si legge ancora - dal primo piano dell’abitazione e caricati sull’anfibio (il veicolo che viene utilizzato in questi casi, ndr) per trasferirli fuori dalla zona alluvionata" continuano dal comando regionale dei vigili del fuoco, dove in questi giorni i turni sono stati straordinari: "Inizialmente li abbiamo raddoppiati, restando in servizio anche 24 ore. Piano piano, sono iniziati ad arrivare i rinforzi da altre zone d'Italia".