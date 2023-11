Maltempo, neonato salvato dai vigili del fuoco in Toscana grazie a un mezzo anfibio

C'è anche un intervento che è servito a mettere in salvo un neonato con la sua famiglia fra i tanti di cui sono stati protagonisti ieri i vigili del fuoco impegnati nell’assistenza alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo delle scorse ore in Toscana.

A Quarrata, in provincia di Pistoia, una squadra fluviale dei pompieri, supportata da un mezzo anfibio, è infatti riuscita a mettere in salvo un bambino nato da pochi giorni che è stato evacuato e messo al sicuro insieme ai due genitori e ai nonni. Lo rendono noto gli stessi vigili del fuoco.

"Tutta la notte è continuato il lavoro dell’intero sistema regionale senza mai fermarsi. Oggi è una giornata importante per risolvere ancora le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "In arrivo anche la colonna mobile del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Umbria e Lazio che ringraziamo di cuore per il grande supporto!" ha concluso Giani.