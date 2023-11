Una donna è stata investita da un treno alle 12 di oggi in prossimità di piazza Francesco Baracca, nel comune di Guidonia Montecelio. La donna è deceduta. Il treno era in transito in direzione Roma. La linea ferroviaria interessata è stata temporaneamente sospesa fino al compimento dei rilievi da parte dei carabinieri di Tivoli. Sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118.