Meteo, dopo la tempesta Ciaran ecco il ciclone Domingos. Venti forti e temporali

Una nuova perturbazione atlantica è prevista per oggi nelle regioni centro-settentrionali. Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, al Nord oggi sarà molto nuvoloso su Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Triveneto, con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, nevose oltre 1000-1200 m; tendenza a miglioramento. Poco nuvoloso sulle altre regioni con formazione di foschie o locali banchi di nebbia in Pianura Padana dopo il tramonto. Al Centro e in Sardegna iniziali condizioni di cielo nuvoloso con rovesci e piogge in veloce esaurimento, seguite da ampie schiarite; giornata nel complesso soleggiata lungo le coste e locali addensamenti lungo le aree interne con associati locali rovesci.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso su Campania e Calabria con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. - poco nuvoloso sulle rimanenti aree. Temperature: massime in generale lieve aumento. Minime stazionarie. Venti: da moderati a forti occidentali al centro-sud, Liguria e litorali del nord Adriatico, con rinforzi di burrasca o burrasca forte lungo le coste di Liguria di levante, Sardegna occidentale e tirreniche. Moderati occidentali sulle rimanenti aree. Mari: molto agitati tutti i mari ad ovest della penisola, con mareggiate lungo le coste. Agitati l’Adriatico centro-settentrionale. Molto mossi i rimanenti mari.