Morto suicida il capitano-eroe dei bambini thailandesi salvati in una grotta: “Non ha retto alla pressione dei media”

Si è ucciso. A confermarlo il coroner che ha svelato la verità sulla morte di Duangphet Phromthep, 17 anni, che si era trasferito in Gran Bretagna. Si è tolto la vita nella Brooke House College Football Academy di Leicestet, dove era arrivato nell'agosto del 2022. Era diventato famoso perché da capitano della giovane squadra di calcio “Wild Boars” rimasta bloccata per 17 giorni in una delle grotte più grandi della Thailandia, aveva fatto coraggio ai più piccoli del team in attesa dei soccorsi. La vicenda aveva commosso il mondo. Ne erano nati un film e un documentario Netflix.

La giustizia britannica ha stabilito che la sua morte, avvenuta in febbraio, non è sospetta e che si è trattato di suicidio. "L'indagine della polizia non ha trovato prove del coinvolgimento di terzi o di circostanze sospette", ha scritto nelle sue conclusioni Catherine Mason, responsabile delle indagini. "Non ha retto al clamore mondiale e alla pressione dei media" è l'ipotesi che si fa strada.

La storia

La squadra thailandese Wild Boars - composta da calciatori tra gli 11 e i 17 anni e dal loro allenatore - rimase intrappolata per due settimane nella grotta di Tham Luang in Thailandia dopo un improvviso innalzamento delle acque, causato dalle piogge torrenziali. Era il 23 giugno del 2018. Dopo nove giorni, i ragazzi furono trovati dai sommozzatori, quasi cento, che portarono loro cibo in attesa di organizzare il salvataggio che è stato raccontato anche in due film: “The Rescue” dei registi premi Oscar Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, e “The Cave – Acqua alla gola” del regista Tom Waller. I ragazzi sopravvissero per nove giorni da soli con i pochi viveri che avevano e usando tecniche di meditazione insegnate dall'allenatore di 25 anni. Furono portati fuori dopo essere stati sedati perché le loro condizioni fisiche non consentivano un'uscita autonoma e accolti da un paese in festa. Così raccontarono quei giorni nella grotta in conferenza stampa.