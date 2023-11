Violenti attacchi su Gaza City, nuovi blakout. Libano, raid israeliano uccide tre figlie e la sorella di un reporter

Intensi attacchi su Gaza City e sul Nord della Striscia. Lo scrive su X Times of Gaza, definendo "un massacro" gli ultimi raid, che si sono verificati nel centro di Gaza e nei pressi dell'ospedale al-Shifa. "Gli attuali raid aerei israeliani vanno oltre ogni immaginazione poiché vengono lanciati su una scala senza precedenti - scrive Times of Gaza - Il Nord è sottoposto a un vero terremoto a causa di una serie di attacchi aerei fortemente intensificati in corso da più di un'ora in un blackout totale". Intanto in Libano la sorella e le tre figlie, di 9, 10 e 14 anni, del giornalista libanese di Al Mayadeen, affiliato a Hezbollah Samir Ayub sono morte nel bombardamento israeliano di un'auto nella zona di Bint Jbeil, nel sud del Libano. La protezione civile locale ha confermato la notizia data dal canale Al Mayadeen, affiliato a Hezbollah, secondo cui nell'attacco compiuto con un drone hanno perso la vita alcuni bambini tra gli otto e i 14 anni. Un parlamentare di Hezbollah, Hassan Fadallah, ha affermato che l'attacco è uno "sviluppo pericoloso" che avrà ripercussioni. Il giornalista, che a quanto si apprende viaggiava in un’altra automobile, sarebbe rimasto lievemente ferito mentre la moglie sarebbe gravemente ferita. Il 13 ottobre, il giornalista della Reuters Issam Abdallah è stato ucciso e altri sei giornalisti, tra cui due dell'Afp, sono rimasti feriti mentre seguivano i combattimenti transfrontalieri nel sud del Libano. Le autorità libanesi hanno accusato Israele di essere dietro gli attacchi.

Intanto le sirene d’allarme per i razzi da Gaza sono suonate a Tel Aviv e in tutta la zona centrale di Israele per una robusta salva lanciata dalla Striscia. Forti esplosioni in aria dovute all’intercettazione dell’Iron Dome mentre l’esercito israeliano sta bombardando pesantemente Gaza. Un civile israeliano è rimasto ucciso dalla esplosione di razzo anticarro sparato dal Libano meridionale verso il Kibbutz Yiftach, nella alta Galilea. Lo riferiscono i media israeliani. L’uomo, addetto alle riforniture di acqua, è stato colpito mentre usciva con il proprio automezzo da un avamposto militare. Secondo i media, questo attacco è stato rivendicato dagli Hezbollah.