Alluvione in Toscana, in mezzo ai volontari di Campi Bisenzio anche il giocatore della Fiorentina Biraghi

Tra i volontari impegnati a Campi Bisenzio (Firenze) per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione c'è anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. La foto, diventata virale, ritrae Biraghi a spalare il fango con guanti e stivali nella cittadina che è uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione degli ultimi giorni. In un’immagine si vede Biraghi impegnato vicino a un cumulo di rifiuti ingombranti, arredi danneggiati dal fango e messi in strada. Gli ultras della Curva Fiesole avevano subito partecipato ai soccorsi in oltre 300 e poi hanno diffuso un comunicato chiedendo di non far giocare Fiorentina-Juventus, che comunque si è disputato. Ora il capitano viola, in un momento di libertà dagli impegni sportivi, ha seguito l’esempio della curva. In un post si legge: «Senza farsi troppe pubblicità, come spesso succede a qualcuno, il capitano è sceso in campo a dare una mano alla popolazione colpita dall’alluvione. Bravissimo».