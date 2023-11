Dimensionamento scolastico, disco verde del Consiglio di Stato al taglio delle autonomie in attesa della Consulta

La battaglia sul dimensionamento scolastico s'infiamma in mezzo ai colpi di scena, alle azioni e alle reazioni. Ieri sera, il Consiglio di Stato, adito dall'Avvocatura su mandato dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, ha sospeso il provvedimento del Tar della Campania col quale era stato stoppato il taglio delle autonomie in attesa della Consulta, su richiesta della Regione Campania. Il decreto cautelare monocratico di Palazzo Spada impedisce, per ora, ricadute a cascata sulla riduzione degli organici prevista dal decreto interministeriale e l'iter nelle Regioni, Calabria compresa, potrà proseguire secondo il cronoprogramma stabilito (alla Cittadella si chiuderà il 30 novembre). L'ultima parola, adesso, spetta alla Corte Costituzionale alla quale si è rivolta per ultima la Regione Campania. Ma da oggi, alla Consulta, sfileranno altre Regioni (Toscana, Puglia ed Emilia Romagna) che avevano già sollevato dubbi di costituzionalità delle norme applicate per il taglio delle autonomie scolastiche. Le prime pronunce della Corte dovrebbero arrivare per il 21 novembre.