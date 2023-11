Messina, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini visita il polo produttivo di Ses e inaugura la GDS Academy

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, sen. Alberto Barachini, sarà a Messina venerdì 17 novembre, accogliendo l’invito del presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante, per inaugurare l’edizione 2023-2024 della GDS Academy, il ciclo di attività e incontri promossi dalla Ses nell'ambito dei percorsi di media literacy rivolti al mondo dell'Istruzione.

L'incontro sarà preceduto da una visita, che si terrà nella serata di giovedì 16, nel polo produttivo messinese di Ses, con le redazioni dei media, giornale cartaceo, sito web, tv e radio, e le rotative che ogni giorno stampano undici quotidiani: i due del Gruppo e nove testate nazionali poi distribuite tra Sicilia e Calabria.

L'evento, in programma venerdì 17 alle 10 sul tema “Informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale”, si aprirà nell’auditorium del polo aziendale con l'introduzione del presidente Morgante. Quindi il sottosegretario Barachini, alla sua prima visita istituzionale in Sicilia, approfondirà il tema, proprio in questi giorni tra le priorità dell’agenda di governo, e poi dialogherà con studentesse e studenti delle scuole e delle Università siciliane e calabresi coinvolte nei progetti avviati attraverso le due testate del Gruppo Ses, con l'inserto “Noi Magazine” di Gazzetta del Sud, diretta da Alessandro Notarstefano, e l’inserto “GDScuola” del Giornale di Sicilia, diretto da Marco Romano.

Grazie ai due inserti, ogni settimana all’interno dei quotidiani viene raccontato il mondo studentesco con la stessa voce dei protagonisti, declinata sui canali multimediali del network (carta stampata, siti web e social, tv, radio). L'incontro sarà coordinato dalla vicecaposervizio della Gazzetta Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine e della GDS Academy, mentre l’inserto GDScuola è coordinato dal caposervizio del Giornale di Sicilia Calogero Morreale. All’evento interverranno i rappresentanti istituzionali con i quali i percorsi di Ses rivolti ai giovani sono condotti in stretta sinergia.

L'attività di Ses per le giovani generazioni, nel solco della missione della Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della società, si è sviluppata nel tempo tra informazione e formazione sulle aree di riferimento, Sicilia e Calabria, puntando a creare un pubblico consapevole, incentivando l'interesse per l'informazione di qualità, la lettura critica e la scrittura responsabile, nel segno dell'accoglienza, della legalità, della partecipazione, e contribuendo assieme alle istituzioni dei territori di riferimento, alle attività di educazione digitale e di contrasto all’abbandono degli studi.