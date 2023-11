Dramma della disperazione a Brescia, coppia si uccide respirando il gas dell'auto

Dramma della disperazione in un garage di Brescia dove ieri sera una coppia, lei 39 anni e lui 57, si è uccisa in un garage respirando il gas scarico dell’auto. Nessun dubbio da parte degli inquirenti sulla causa della morte della coppia: si è trattato di un duplice suicidio. Secondo quanto riferito, la tragedia è maturata in un contesto di depressione. La donna era madre di due figli avuti da una precedente relazione. Due giorni fa il padre della 39enne ne aveva denunciato la scomparsa in quanto la figlia non si era presentata a prendere i figli piccoli che aveva in affido condiviso con l’ex marito.