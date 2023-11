Palestinesi in fuga verso la zona nord di Gaza: corridoio umanitario di 7 ore

Anche oggi l’esercito israeliano ha assicurato un corridoio umanitario di 7 ore (fino alle 16:00 locali. le 15:00 in Italia) per la popolazione palestinese che da nord vuole trasferirsi a sud della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Avichai Adraee. La via interessata è quella di Salah ad Din. Adraee ha aggiunto che ci sarà un corridoio sicuro dall’ospedale Shifa a Gaza City per chi voglia raggiungere Salah ad Din e sarà assicurata una pausa "tattica» nelle operazioni militari (fino alle 14:00 ora locale) sul campo profughi di Jabalya nel nord della Striscia e nel vicino quartiere di Izbat Malien.

In volo sulla Striscia di Gaza

Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha volato sulla Striscia di Gaza per vedere le operazioni militari di terra in corso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui Halevi ha parlato via radio con le truppe sul campo della Brigata Golani. «Ai soldati dico che stanno facendo un lavoro importante - ha sottolineato Halevi secondo il portavoce -: ognuno è dietro di voi e l’intero esercito sta lavorando per la vostra avanzata fino alla vittoria».