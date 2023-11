Ragazzi scomparsi, svolta nelle indagini: c'è un video in cui Turetta la aggredisce nel piazzale

Svolta significativa nell'indagine sulla scomparsa dei due giovani veneziani, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, avvenuta sabato sera. Gli investigatori hanno recentemente ottenuto un video che sembra documentare un'aggressione da parte di Turetta nei confronti della sua ex fidanzata.

Il filmato sembra essere stato registrato da una telecamera situata nel piazzale di Fossò, lo stesso luogo in cui sono stati trovati giorni fa delle macchie di sangue e alcuni capelli.

Intanto sta andando avanti da oltre due ore la perquisizione che gli investigatori stanno eseguendo nella casa della famiglia di Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia e indagato. L'appartamento si trova al civico numero 12 di Via Mirabello, in un gruppo di palazzine di color giallo all’esterno delle quali si è già formato un nutrito gruppo di giornalisti e operatori tv.

Alle operazioni dei carabinieri sta assistendo anche un avvocato che rappresenta la famiglia del ragazzo. Fino questo momento nessun investigatore è ancora uscito dal condominio.

Perlustrazioni sono in corso su campi, canali e sul fiume Piave nelle strade del trevigiano, attraverso le quali Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin scomparso con lei da sabato scorso, sarebbe transitato con la sua auto. Identiche ricerche, com'è noto, sono state compiute sulle arterie che il giovane ha passato nel tragitto, come stabilito dalle telecamere dei Comuni sulle strade, a Vigonovo, Zero Branco; oggi si sono allargate a Maserada (Treviso), proseguendo verso Piancavallo, il lago di Bercis, la diga del Vajont e oltre. Vigili del fuoco e carabinieri stanno setacciando l’area a margine delle strade, ipotizzando soste da parte di Turetta lungo il percorso.