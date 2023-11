La confessione choc di Jolanda De Rienzo: “Avevo l'età di Giulia, mi salvai dal mio aguzzino”

Una confessione-choc. A poco tempo di distanza dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin e dell'arresto dell'ex fidanzato Filippo Turetta, indagato per omicidio. Lei è Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva. La sua confessione sul profilo Instagram è da brividi: “Avevo circa l'età di Giulia, quando mi sono salvata la vita. Ero sul pavimento mentre lui mi prendeva a calci e pensai 'sono morta, sto morendo! Questa è la mia ora? Poi dopo schiaffi, spinte e calci si fermò. Io lo guardai e lui mi disse: 'Ti porto in ospedale'. Rimase fino a quando non lo cacciò un suo amico dicendogli: 'Ma non lo vedi cosa le hai fatto? Non ti vergogni? vai via! Lui disse che rimaneva lì perché mi amava, la verità è che aveva paura di una denuncia!”.

