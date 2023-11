Svuotano la casa e lasciano 700 kg di rifiuti in strada

Per svuotare un appartamento a Sassari hanno rovesciato in strada sette quintali di arredi, approfittando del buio, in modo da non essere scoperti. Quattro uomini, tre stranieri e un sassarese sono stati, invece, identificati e denunciati dalla polizia locale per abbandono incontrollato di rifiuti, diventato illecito penale con la modifica del testo unico delle leggi ambientali. Ne avevano riempito prima via Maddalena, ma poi la strada si era rivelata troppo stretta, quindi, i quattro avevano riversato gli arredi anche in largo Macao. Sono stati i residenti a segnalarne la presenza alla polizia locale.

Una pattuglia del nucleo di polizia ambientale, arrivati subito sul posto, ha identificato i quattro responsabili, anche grazie alla collaborazione degli abitanti della zona. Agli agenti i quattro hanno riferito di aver avuto la disponibilità di un appartamento, ceduto loro dalla proprietaria, e che lo stavano liberando per poterlo poi abitare.

Per bonificare l’area sono stati necessari tre autocarri, che hanno trasportato i 700 chili di rifiuti all’ecocentro comunale dove saranno differenziati e smaltiti. Poi il sito è stato anche sanificato. Sono in corso accertamenti sulla proprietà dell’immobile, attualmente vuoto, nonostante il proprietario vi risulti ancora residente.