Il messaggio di Giulia Cecchettin diffuso dal Tg 1: “Vorrei che Filippo sparisse, ma temo possa farsi del male” AUDIO

«Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo perchè mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo». Lo diceva in un audio inviato alle sue amiche Giulia Cecchettin 39 giorni prima di sparire ed essere uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il contenuto dell’audio è stato anticipato dal tg1 e da 'Chi l’ha visto'.

«Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei nessun contatto con lui. Ma mi dice che è depresso, che non vuole mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto e che pensa solo ad ammazzarsi, che vuole morire», prosegue riferendosi all’ex fidanzato.

In un drammatico documento audio di @chilhavistorai3 Giulia confessa alle sue amiche le paure per l’atteggiamento di Filippo.#giuliacecchettin #FilippoTuretta pic.twitter.com/rfKxnbF1fR — Tg1 (@Tg1Rai) November 22, 2023