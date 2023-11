Elezioni europee, la presidente Metsola in Sicilia e Calabria chiama alla partecipazione partendo dal Sud

Partecipare al voto europeo per contribuire a costruire quella “casa comune” da “curare”, traendone sicurezza, libertà, risorse e opportunità. E’ il messaggio che le istituzioni europee trasmettono in maniera sempre più intensa in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo giugno, che vedrà cittadini e cittadine dei 27 paesi al voto per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Un’attività di sensibilizzazione intensa, volta a incentivare le percentuali di partecipazione, limitate specialmente in alcune aree geografiche, e con una speciale attenzione ai giovani, anche a quelli che voteranno per la prima volta raggiungendo la maggiore età in concomitanza con la consultazione.

E proprio per dare avvio alla campagna di sensibilizzazione, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà da domenica prossima in Italia per una missione di alcuni giorni che la porterà in diverse città del Mezzogiorno, accompagnata dalla vicepresidente del Pe Pina Picierno. Il tour partirà con una visita alla Reggia di Caserta, successivamente la presidente sarà a Lecce, a Catanzaro e a Palermo. Il tour dedicato al Sud Italia si concluderà mercoledì a Roma, dove Metsola incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Successivamente interverrà a una conferenza sul Manifesto di Ventotene e l’Europa nella sede del Consiglio comunale e avrà incontri con i rappresentanti delle organizzazioni anti-camorra.

Lunedì 4 la presidente del Pe sarà a Lecce e assieme al ministro per gli affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto interverrà a una conferenza sulle sfide per l’Europa e il Next Generation Eu. In serata Metsola arriverà poi a Catanzaro per un incontro con gli eurodeputati della circoscrizione Sud Italia.

Il mattino di martedì, sempre a Catanzaro, vedrà il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Sempre martedì il tour della presidente del Pe farà poi tappa a Palermo, dove Metsola renderà omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e parteciperà a diversi eventi pubblici, tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università palermitana. La missione della presidente dell’Eurocamera si concluderà mercoledì a Roma dove avrà un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

E di partecipazione, specie dei giovani, si è parlato proprio oggi a Roma allo Spazio Europa David Sassoli nel corso dell'evento finale del progetto Trusting Europe, promosso da Tucep, Withub, Digivis e La Nuova Europa. Nel corso della 8 Giornata della Coesione intitolata "L'Europa per i giovani. I giovani per l'Europa", a porre l'accento sull'importanza del contributo dei singoli alle dinamiche delle istituzioni europee sono stati il direttore della Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo Carlo Corazza e la vicedirettrice della Rappresentanza della Commissione Elena Grech.