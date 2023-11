Smart working prorogato al 31 marzo solo per genitori di under 14

E’ prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo smart working per i genitori lavoratori con figli under14 nel privato. Lo prevedono due emendamenti al decreto anticipi, presentati dal Pd e dal M5s, approvati dalla commissione Bilancio del Senato. Il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni attualmente è in vigore fino al 31 dicembre.