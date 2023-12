Tathiana Garbin operata: "Ci rivediamo presto". Secondo intervento per tumore: "Tutto bene"

Il secondo intervento «è andato bene" e Tathiana Garbin fa arrivare un messaggio rasserenante, «a presto», a tutti coloro che le sono stati vicini dopo l’annuncio di essere in lotta contro una rara forma di tumore, per la quale lunedì scorso è stata di nuovo operata.

«Ciao a tutti, l'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del prof.Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto», scrive oggi sul suo profilo Instagram la capitana dell’Italia alla Billie Jean King Cup.

L’ex tennista aveva rivelato la sua condizione il giorno stesso della sconfitta delle azzurre nella finale del torneo, spiegando in una dichiarazione all’ANSA di aver subito lo scorso ottobre un intervento per trattare un raro tumore, ma di aver potuto, grazie ad rapido recupero, partecipare alle Billie Jean King Cup Finals e «guardare con fiducia al futuro».

Garbin ha ricevuto tantissimi messaggi e attestati di vicinanza e un particolare pensiero le era stato rivolto anche da Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la conquista della Coppa Davis, che ha dedicato proprio alla ex tennista giusto alla vigilia dell’operazione.

Tutte le ragazze della nazionale azzurra - che sotto la sua guida è stata protagonista nel torneo a squadre svoltosi il mese scorso a Siviglia -, le hanno fatto visita nell’ospedale Cisanello di Pisa dove viene curata. Ora, insieme con tutta la federazione guidata da Angelo Binaghi, restano sempre in contatto per seguire il percorso di recupero della loro capitana, fiduciose di rivederla al più presto in campo. Un sostegno e una solidarietà che la stessa Garbin ha definito fondamentali per affrontare i giorni difficili che ha vissuto.