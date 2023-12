Alitalia comunica l'avvio di licenziamento per 2.668 dipendenti

Alitalia ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento di 2.668 lavoratori in Cigs a zero ore. L’ex compagnia di bandiera, in una lettera inviata a governo e sindacati, datata primo dicembre 2023, ha annunciato la procedura di licenziamento per riduzione del personale.

Nella lettera Alitalia annuncia «l'avvio di una procedura che determina, suo malgrado, licenziamenti per riduzione di personale», dei 2668 lavoratori sospesi in Cigs a zero ore. «La scrivente - si legge nella missiva - è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione».

I Commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria comunicano che la procedura avviata da Alitalia in a.s. è stata attentamente valutata al termine di un percorso condiviso, che prevede la sottoscrizione di un accordo specifico con le organizzazioni sindacali e che si attiverà esclusivamente su base volontaria. E’ quindi a totale discrezione del dipendente, spiega una nota, aderire o meno in base a proprie personali valutazioni.