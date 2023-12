Femminicidio Giulia Cecchettin, l'amica: “Aveva paura di Filippo. Lui cercava di tornare insieme”

Giulia Cecchettin aveva parlato dei suoi timori verso Filippo Turetta a una delle sue migliori amiche, Giulia Zecchin. In un’intervista a 'Chi l’ha visto?', anticipata dal tg1, racconta che i due ex fidanzati si erano incontrati in gelateria. «Lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme - dice l’amica - e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto: 'per fortuna che eravamo in mezzo ad altre persone, perchè ho avuto paura'».