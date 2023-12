Bus di linea esce di strada e si ribalta a Pavia, 6 passeggeri incastrati: 3 feriti VIDEO

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, coinvolgendo un autobus di linea. Il mezzo, con a bordo 13 persone, è uscito di strada in circostanze ancora da chiarire. Sei passeggeri, rimasti intrappolati tra le lamiere, sono stati prontamente soccorsi dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi e Pavia, che hanno agito con tempestività.

In seguito all'incidente, 12 persone sono state assistite sul posto dai team di soccorso. Tre di loro sono stati trasportati all'ospedale San Matteo di Pavia: una ragazza di 16 anni è stata ricoverata per un trauma cranico, classificato in codice giallo; una giovane donna di 25 anni, anch'essa in codice giallo, ha riportato un trauma cranico e lesioni al bacino; mentre il conducente dell'autobus ha subito un trauma alla schiena.

L'operazione di soccorso è stata imponente: sul posto si sono precipitati due unità di soccorso avanzato, comprendenti automedica e auto infermieristica, affiancate da tre ambulanze. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno lavorato in sinergia per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell'area.

Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente e per valutare eventuali responsabilità.