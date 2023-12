Antitrust, multa da 1,4 mln a Chiara Ferragni e Balocco per il pandoro. L'influencer: "Ingiusta la decisione, la impugnerò"

Pasticciaccio di Natale per Chiara Ferragni e l’industria dolciaria Balocco. Giunge infatti al termine con una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta l’istruttoria dell’Antitrust sui pandori dell’azienda a edizione limitata griffati Ferragni.

Oltre un milione la sanzione per due società riconducibili alla nota influencer e 420mila euro per i produttori del pandoro. Che non ci stanno e ventilano un ricorso contro la decisione.

«Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia buona fede. Io e la mia famiglia continueremo a fare beneficienza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita.

E dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti», scrive su Instagram Ferragni. Il faro dell’Autorità si era acceso per la campagna promozionale del Natale 2022 per l’iniziativa «Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino», durante la quale la Balocco aveva venduto pandori a edizione limitata firmati Ferragni per sostenere la ricerca sull'osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’ospedale torinese.

L’autorità contesta alle società Fenice e TBS Crew che gestiscono i marchi e i diritti relativi di Chiara Ferragni e alla Balocco di aver pubblicizzato il «Pandoro Pink Christmas», lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario.

Le società Fenice e TBS Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi di Chiara Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Secondo l'Antitrust la pratica scorretta si è articolata sia nel far credere, nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il «Pandoro Pink Christmas» al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa 3,70 euro del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, sia nell’aver diffuso, informazioni per avvalorare che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata e per aver pubblicato post e stories sui canali social della signora Ferragni in cui si lasciava intendere che comprando il «Pandoro Pink Christmas" si poteva contribuire alla donazione e che Chiara Ferragni partecipava direttamente alla donazione, circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro.

L’Autorità ha ritenuto inoltre che anche il prezzo del pandoro «griffato», che è stato proposto in vendita al pubblico a un prezzo pari a circa due volte e mezzo il prezzo del Pandoro classico Balocco, abbia contribuito a indurre in errore i consumatori.

Sull'iniziativa si erano subito scagliati gli strali dei consumatori che avevano inviato numerose segnalazioni all’Antitrust e che ora chiedono anche il rimborso del pandoro. Balocco però «prende atto della sanzione comminata, nonostante gli impegni profusi per fornire tutti gli elementi necessari per una corretta ricostruzione del caso» e sottolineando di operare da sempre «secondo principi di correttezza e trasparenza, ritiene di non condividere la decisione e si riserva pertanto di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti».