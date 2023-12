E' morto l'attore e regista Sebastiano Lo Monaco, ex direttore artistico del Teatro di Messina

L'attore e regista siciliano Sebastiano Lo Monaco è morto all'età di 65 anni. Lo Monaco, nato a Floridia in provincia di Siracusa, è stato una figura di spicco nel mondo del teatro italiano, con una vasta carriera che includeva la direzione artistica del Teatro di Messina (dal 2000 al 2004) e del Teatro Pirandello Agrigento.

Il Teatro Pirandello Agrigento ha espresso sui social il suo cordoglio per la perdita di Lo Monaco, elogiando la sua profonda conoscenza delle opere pirandelliane.

Sebastiano Lo Monaco, dopo essersi diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ha intrapreso una carriera teatrale di successo. Nel 1989, ha assunto il ruolo di "capocomico" e produttore dei suoi spettacoli, collaborando con celebri attori come Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti.

Ha fondato la propria compagnia teatrale, producendo spettacoli in cui era sempre protagonista e lavorando con attrici come attrici del calibro di Paola Borboni e Alida Valli, oltre a grandi registi come Giuseppe Patroni Griffi, Roberto Guicciardini e Mauro Bolognini. Ha interpretato una vasta gamma di testi teatrali e ha anche recitato in film e produzioni televisive di successo.