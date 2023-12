Giovani e informazione, Andrea Ceccherini: "Allenare le coscienze. Mille classi nel nuovo progetto sull'ecologia"

Un anno di speciale intensità per l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori guidato da Andrea Ceccherini, nel convinto impegno a favore delle giovani generazioni, per renderle sempre più indipendenti, libere, consapevoli e partecipi attraverso i progetti di media literacy “Il Quotidiano in Classe” e di financial literacy “Young Factor”. Un percorso al quale anche Società Editrice Sud, nella sua consolidata sensibilità verso la formazione dei più giovani, partecipa da oltre vent’anni, parallelamente e in maniera complementare rispetto ai propri progetti e iniziative legati alle testate Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. E infatti numerose delle scuole superiori che seguono le attività di Ses tra Sicilia e Calabria aderiscono al progetto dell'Osservatorio, potenziando l'interesse all'attualità attraverso la lettura in classe di più testate giornalistiche e partecipando ai concorsi e alle iniziative.

Nell'ultimo anno si è consolidata la partnership strategica internazionale che lega l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori ad Apple, grazie all’accordo siglato direttamente con Tim Cook, mentre si sono susseguiti i grandi eventi con ospiti internazionali di rilievo, che hanno dialogato con studentesse e studenti. Tra le presenze, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde; Ram Shriram, imprenditore e filantropo, nel board di Google; il fondatore e ceo di Snapchat Evan Spiegel; il governatore della Banca Centrale tedesca e presidente della Deutsche Bundesbank Joachim Nagel.

Prosegue l'attività di Ecological literacy

“E-Project: ecological literacy” è il progetto promosso dall’Osservatorio e da Enel per allenare le giovani generazioni a passare dalla protesta alla proposta, nella delicata sfida tesa a proteggere il nostro pianeta dal climate change. L'iniziativa triennale, lanciata nel gennaio 2023 e oggi giunta alla seconda edizione, coinvolge le classi delle scuole superiori italiane, 1007 in questo anno scolastico (9 gli istituti coinvolti in Calabria e 13 in Sicilia), il doppio del primo anno, quando erano 516, in un percorso a tappe che comprende webinar di approfondimento, presentazioni, dibattiti in aula e culminerà con la pubblicazione online delle tesine preparate da migliaia di team studenteschi.

"From eco-worrier to eco-warrior" ("da eco-preoccupati a eco-guerrieri"): è il motto dell'edizione 2023/2024: al centro di “E-Project: ecological literacy” ci sono le tesine, elaborati di gruppo preparati e discussi in ogni classe, prima di essere inviati all'Osservatorio per la selezione e la pubblicazione. Le 100 tesine più riuscite dell’anno scolastico 2023/2024 saranno menzionate sul sito di Enel. Le migliori cinque tesine, scelte da un’apposita giuria di esperti, saranno premiate durante la cerimonia nazionale di premiazione dei concorsi promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani - Editori che si terrà nel dicembre 2024.

E-Project: il Maurolico di Messina vince l'edizione 2023

Nei giorni scorsi si è svolta a Firenze, a Palazzo Capponi, la cerimonia di premiazione dei concorsi promossi dall'Osservatorio per l’anno scolastico 2022/2023, nel contesto de "Il Quotidiano in Classe" con i partners che collaborano al progetto: Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com, quotidiano.net e Regione Toscana. Sono arrivati da tutta Italia oltre 23mila elaborati.

L’evento, presente il presidente Ceccherini, si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne Osservatorio Permanente Giovani-Editori: "I concorsi e le iniziative speciali rientrano nelle molteplici attività che promuove e realizza l’Osservatorio come tappe di una strada consolidata, tracciata dal progetto “Il Quotidiano in Classe”. Attività su cui abbiamo puntato molto grazie anche al supporto dei nostri partners”. Vincitrici del'edizione 2023 di E-Project le classi III D e III F del Liceo Classico Francesco Maurolico di Messina, autrici dell’elaborato “Siamo convinti che un mondo totalmente alimentato da energia pulita e rinnovabile, entro il 2050, sia possibile”, che hanno partecipato alla premiazione accompagnate dal professor Antonino Ponzio. “L’energia è un tema sempre più centrale per le vite di tutti e per la sostenibilità del nostro pianeta – ha detto Emiliano Maratea, responsabile Enel area appenninica – Questa collaborazione tra Osservatorio Permanente Giovani-Editori ed Enel si inserisce in questo contesto per coinvolgere studenti e docenti nella transizione energetica e nel percorso di elettrificazione dei consumi secondo un nuovo modo di vivere l’energia. Da questa concezione innovativa nascono i progetti davvero interessanti degli studenti, che anche quest’anno hanno presentato idee originali e di spessore, dalle rinnovabili ai porti verdi, dalla mobilità sostenibile all’illuminazione intelligente fino alla smart city e a tutti i servizi digitali ad essa connessi".

Il "Quotidiano in classe" con 18 testate

“Il Quotidiano in Classe” - afferma Ceccherini - è il progetto di media literacy leader nel Paese, che raccoglie oltre 17 testate giornalistiche tra le più prestigiose di casa nostra (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore in tutta Italia, Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, La Stampa, Il Gazzettino, Il Messaggero, Il Mattino, Il Secolo XIX, L'Arena, Bresciaoggi, Gazzetta di Parma, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Il Giornale di Vicenza), per rincorrere due precise ambizioni: da un lato aprire di più gli occhi dei giovani sul mondo; dall'altra mostrare loro come la stessa identica notizia possa esser data diversamente da fonti giornalistiche diverse, allenando così il loro spirito critico". "Se l'intelligenza artificiale è solo intelligenza pura e l'intelligenza umana invece è intelligenza più coscienza – aggiunge Andrea Ceccherini - è solo sviluppando questa coscienza, che è la parte oggi mancante dell'intelligenza artificiale che ci assicureremo di tenere la persona, la dignità della persona al centro e la tecnologia al suo servizio. Questo è proprio quel che noi dell’Osservatorio stiamo cercando di fare con il Quotidiano in Classe".

Il progetto Young Factor

"Il progetto "Young Factor" – chiarisce poi Ceccherini - ha l'obiettivo di tenere i giovani dentro la discussione sulle decisioni che contano, e non fuori. Per essere in gioco, per giocare, come in ogni gioco che si rispetti, occorre conoscerne le regole e oggi giorno queste regole passano anche dall'educazione economico finanziaria. Un'educazione senza la quale è difficile capire i fatti del mondo, e interpretare correttamente gli avvenimenti che ci circondano".