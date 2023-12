Attacco hacker russo in Italia, chiesto riscatto: tra gli enti pubblici colpiti il Parco dell'Aspromonte, l'Ersu Messina e il Cas

Il gruppo hacker russo Lockbit ha rivendicato l’attacco ransomware che negli ultimi dieci giorni ha investito pubbliche amministrazioni in Italia che si avvalgono dei servizi di Westpole. Lo si apprende da fonti informate. A fronte di database criptati e inaccessibili, dai cyber pirati sarebbero giunte richieste di riscatto in criptovalute al provider che ospita diversi servizi di Pa Digitale, società privata del gruppo Buffetti che eroga prestazioni a 1.300 realtà della pubblica amministrazione italiana. Tra i prodotti forniti e ancora bloccati ci sono i sistemi di rendicontazione di buste paga e di fatturazione elettronica.

Il cyber attacco è giunto alla serie di server (in gergo server farm - ndr) a Milano e Roma di Westpole, la casa di sviluppo la cui infrastruttura cloud è utilizzata dalla società Pa Digitale. L’offensiva informatica alla supply chain di Westpole era stata resa nota lo scorso 8 dicembre e si è quindi riverberata su Pa Digitale, che fornisce servizi di gestione digitali (demografici, anagrafici, pagamento di stipendi ai dipendenti comunali) a circa 1.300 realtà della Pubblica amministrazione italiana, tra cui circa 500 Comuni, alcune Province, diverse Unione di Comuni e Comunità montane ed enti tra cui l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e l’Autorità anticorruzione (Anac).

L’infrastruttura della società è stata pesantemente compromessa dal ransomware di Lockbit che è il gruppo più attivo in questo tipo di attacchi che hanno colpito obiettivi italiani. Gli hacker potrebbero aver sfruttato vulnerabilità già note dei sistemi. Per una buona metà dei servizi è stata avviata la procedura di ripristino attraverso backup; l’altra metà potrebbe essere difficilmente recuperabile. Potrebbe così essere necessario, ad esempio, rifare i conti per quanto riguarda gli stipendi, cosa che potrebbe far slittare il pagamento da dicembre a gennaio in alcuni casi. L’attacco era stato confermato nei giorni scorsi dal direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza italiana, Bruno Frattasi. Acn, aveva spiegato, «è intervenuta per analizzare la vastità dell’impatto e indicare le modalità di recupero dei dati e per aiutare Westpole a ripristinare i suoi servizi come pratica di resilienza. L’Agenzia ha infatti due funzioni: una è proteggere la superficie, la seconda è appunto far ripartire i servizi». Sia Westpole che Pa Digitale hanno sporto denuncia alla Polizia postale ed hanno avvertito il Garante della privacy.

Gli enti attaccati:

AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Consiglio Superiore della Magistratura

Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Amministrazioni Comunali

Lecco

Imperia

Cernusco Sul Naviglio

Samarate

Castelleone

Arese

La Spezia

Orbetello

Isola Del Giglio

Fiumicino

Falconara Marittima

Foligno

Cagliari

Carbonia

Villaricca

Ischia

Ascoli Piceno

Unioni di comuni

Comunità Montana Valtellina di Tirano

Unione dei Comuni Collinari del Vergant

Amministrazioni Provinciali

Brescia

Lecco

Massa Carrara

Macerata

Lodi

Altri Enti

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

EDiSU Pavia

ERSAF Lombardia (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste)

ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia)

Accademia della Crusca

Soprintendenza Speciale per il Colosseo il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Consorzio Autostrade Siciliane

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

ERSU Messina