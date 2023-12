Il pandoro di Chiara Ferragni all'asta su Ebay: l'offerta supera 300 euro

C'è anche un'asta benefica su eBay per un pandoro Pink Christmas firmato da Chiara Ferragni nel 2022. L'offerta ha già superato i 300 euro con 12 offerte, con un commento ironico del venditore che chiede se il ricavato debba andare ad "Aiutare Chiara a pagare la multa o essere donato in beneficenza".

Questa curiosa asta segue il recente scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, multata per un milione di euro dall'AgCom per pratiche commerciali scorrette (l'azienda cuneese Balocco che produce il dolce natalizio è stata saznionata invece per 420 mila euro). L'influencer, in un video su Instagram, ha annunciato la sua decisione di donare un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. "Chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene", ha affermato Ferragni, enfatizzando l'importanza di questi valori nella sua famiglia.

Per quanto riguarda il caso del pandoro "Pink Christmas", prodotto dalla Balocco e apparentemente destinato a sostenere la ricerca, Chiara Ferragni ha ammesso un'insufficiente vigilanza sulla comunicazione del progetto. Ha inoltre espresso l'intenzione di contestare la decisione dell'AgCom.

Dopo aver ricevuto il Tapiro d'Oro da "Striscia la Notizia", Chiara Ferragni si è assunta la responsabilità per l'errore commesso, confermando la sua intenzione di effettuare una donazione all'ospedale, indipendentemente dall'esito del suo appello alla sentenza.

La moglie di Fedez ha concluso dichiarando: "Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come verrà utilizzata la somma donata", dimostrando un impegno a trasformare il suo errore in un'azione positiva.