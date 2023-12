Stop al ponte sullo Stretto? Elly Schlein all'ex sindaco di Messina Renato Accorinti: «Noi ci siamo su questa battaglia»

Dopo avere simbolicamente occupato la sede de Pd a Roma, l’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, è riuscito ad incontrare in piazza del Parlamento, la segretaria dem Elly Schlein per dire no al Ponte sullo Stretto. "Sono qui per fare qualcosa insieme", ha detto Accorinti a Schlein.

«Noi ci siamo su questa battaglia», ha replicato la segretaria dem. «Io ti posso garantire il mio impegno su questo», ha aggiunto Elly Schlein rispondendo all’ex sindaco di Messina che le ha chiesto di coinvolgere anche le altre forze politiche in questa battaglia.

«Anche sull'autonomia sarebbe utile stare insieme. Ci sono alcuni punti su cui la pensiamo allo stesso modo ed è importante partire da quelli. Sulle battaglie comuni bisogna unire le forze perché questo governo sta tirando dritto su tutto invece se stiamo insieme riusciamo meglio a fermare i progetti sbagliati come quelli del Ponte», ha concluso Schlein.