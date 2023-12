Mes: la Camera ha respinto il trattato. Hanno votato contro Lega, FdI e M5s

L’Aula della Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. L’Aula dice quindi no alla Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021. I voti a favore sono 72, i contrari 184 e 44 astenuti.

Hanno votato a favore della ratifica del Mes Pd, Più Europa, Iv e Azione. Hanno votato contro Lega, FdI e Movimento 5 stelle. Si sono astenuti Forza Italia, Noi moderati e Avs.

Fonti Chigi, ora riflessione su modifiche al Mes più utili

«In ogni caso, il Mes è in piena funzione nella sua configurazione originaria, ossia di sostegno agli Stati membri in difficoltà finanziaria. La scelta del Parlamento italiano di non procedere alla ratifica può essere l'occasione per avviare una riflessione in sede europea su nuove ed eventuali modifiche al trattato, più utili all’intera Eurozona». È quanto affermano fonti di Palazzo Chigi dopo il voto con cui la Camera ha respinto la ratifica dell’accordo di modifica al Meccanismo europeo di stabilità.

Il Governo, che si era rimesso al Parlamento, prende atto del voto dell’Aula di Montecitorio sulla scelta di non ratificare la modifica al trattato Mes. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che «si tratta di un’integrazione di relativo interesse e attualità per l'Italia, visto che come elemento principale prevede l'estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il sistema bancario italiano tra i più solidi in Europa e in Occidente».

Della Vedova: Meloni venga in aula a spiegare la bocciatura

«La maggioranza sta compiendo una scelta anti nazionale. Per questo chiedo alla presidente Meloni di venire in aula: perché questa è solo una diatriba interna alla maggioranza, che porta ad un errore clamoroso. Perché le motivazioni che vengono portate dalla maggioranza sono sbagliate e il patto di stabilità che ha firmato Giorgetti prevede l'analisi di sostenibilità del debito pubblico: altro che Mes! Voi siete peggio di Orban, che si ferma un millimetro prima del baratro in Europa, voi siete ignavi». Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova nell’aula di Montecitorio.

Conte: finita propaganda, Meloni ha mentito al Parlamento sul Mes

«C'è sempre un momento in cui la propaganda va via e resta la realtà dei fatti. Meloni ha detto che il Mes è passato col sangue degli italiani, senza dibattito parlamentare, col favore delle tenebre: se oggi siamo qui vuole dire che non è vero, che Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento. Oggi decidete e vi assumete le vostre responsabilità». Lo ha detto in Aula il leader M5s Giuseppe Conte.

Leo: prendiamo atto voto Camere. Parlamento è sovrano

«Prendiamo atto del voto del Parlamento. Il Parlamento è sovrano». Lo dice il vice ministro all’Economia Maurizio Leo, rispondendo alle domande dei cronisti, dopo che l’Aula della Camera ha votato contro la ratifica del Mes.