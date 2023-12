Natale, meteo impazzito al Nord con punte anche di 25°. Tempo stabile al Sud LE PREVISIONI

Natale con clima mite e tempo stabile sull'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, correnti di Foehn e Garbino hanno favorito ieri temperature massime da record su parte del nord con picchi di 25 C in Piemonte. «Un campo anticiclonico disteso dal vicino Atlantico al Mediterraneo centrale, abbracciando anche Francia e Penisola Iberica dove ritroviamo i valori massimi pressori al suolo pari a 1027 hPa. Le condizioni meteo in tal modo - spiega il Cmi - risultano mediamente stabili sull'Italia, ma con nubi sui settori tirrenici. Le temperature risultano decisamente miti per il periodo con valori al di sopra delle medie da nord a sud». Per oggi avremo punte massime ancora fino a +20 C con picchi di +21/+22 C sui settori pedemontani dell’Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e settori ionici; possibili punte di +20 C anche tra torinese e cuneese, nonchè sulle Prealpi lombarde. Temperature più contenute sui settori tirrenici e Triveneto, ma sempre miti per il periodo. «L'indebolimento progressivo dell’alta pressione e l’attenuazione dei forti venti di Foehn e Garbino - aggiunge il Cmi - favoriranno un progressivo calo delle temperature. Tuttavia, almeno fino al weekend si manterranno al di sopra delle medie del periodo con le festività natalizie che trascorreranno piuttosto miti da nord a sud con valori massimi che tra Natale e Santo Stefano raggiungeranno ed in alcuni casi supereranno i +15 C al centro-sud ed Isole».

Le previsioni

ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 25 DICEMBRE: Nord: Cielo coperto in Liguria (piovaschi) e lungo le coste adriatiche, possibili nebbie in Pianura Padana, ampio soleggiamento in montagna. Centro: Lunedì, giorno di Natale con cielo coperto su Toscana, Umbria e Lazio (qui con piovaschi), più sereno sul resto delle regioni. Sud: Lunedì, Natale con l’anticiclone pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso.

MARTEDI 26 DICEMBRE: Nord: Presenza di nebbia, anche diffusa in pianura e sulle vallate. Cielo grigio in pianura e schiarite soleggiate sui settori alpini. Centro: La giornata trascorrerà con cielo spesso coperto su Toscana (qui con pioviggine), Umbria e Lazio, sarà irregolarmente nuvoloso altrove. Sud: Il cielo si presenterà con tante nubi sui settori tirrenici tutti e solo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole.

MERCOLEDI 27 DICEMBRE: Nord: La giornata trascorrerà con locali nebbie in pianura o cielo coperto. Sarà più soleggiato sulle Alpi. Temperature massime in diminuzione. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana e Umbria, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Sud: Alta pressione pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso in Sicilia e Calabria, irregolarmente nuvoloso altrove.