Urbino, terribile schianto in galleria tra un pullman di giovani in gita e un'ambulanza: quattro morti

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un’ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta «bretella» tra Urbino e Fermignano. Nell’urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita.

Nell'impatto sono morte quattro persone. Le quattro vittime erano a bordo dell’ambulanza: si dovrebbe trattare dell’equipaggio e di una persona trasportata.

Dall’ospedale di Torrette di Ancona si è levata un’eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c'era già più nulla da fare. Sarebbero invece illesi i ragazzi che viaggiavano a bordo del pullman, proveniente dal sud delle Marche. E’ rimasto solo lievemente ferito l'autista del pullman che stava trasportando dei bambini dai 3 agli 8 anni in gita. Per i bimbi solo tanto spavento e qualche lievissima contusione. Non risulta però che qualcuno di loro abbia avuto bisogno di rivolgersi all’ospedale di Urbino.

La strada è chiusa in entrambe le direzioni.