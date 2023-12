Chiara Ferragni riappare sui social. Festeggia il Capodanno con Fedez e pochi intimi VIDEO

Chiara Ferragni riappare sui social. Lo fa attraverso una storia postata da Fedez su Instagram che mostra l'influencer, al centro delle polemiche degli ultimi giorni, festeggiare l'attesa del nuovo anno con un abito rosso insieme ai bambini e con parenti ed amici.

Alle 21 Fedez fa partire il countdown e daiFerragnez arriva il 2024 tre ore prima della mezzanotte. Sorrisi e abbracci nella sera di San Silvestro dopo le polemiche scaturite per il caso Balocco. Sulla vicenda del pandoro "Pink Christmas" l'Antitrust ha inflitto una maxi multa a seguito di una pratica commerciale scorretta riconducibile a due società guidate dall'imprenditrice lombarda. In più, sono state più inchieste, una a Milano e una a Cuneo. Sono giorni particolari per Chiara Ferragni che da quando è scoppiata la bufera è stata vista in pubblico soltanto una volta nel giorno della vigilia di Natale quando è uscita con i figli senza Fedez al parco Sempione di Milano