Tante iniziative pronte a essere lanciate: buon 2024 ai nostri lettori

Un altro anno “è andato, la sua musica finita. Quanto tempo è ormai passato e passerà… Se guardi nelle tasche della sera ritrovi le ore che conosci già”. Prendiamo in prestito le frasi di Francesco Guccini per salutare il 2023, dare il benvenuto al 2024 e augurare ai nostri lettori un anno bellissimo. “Siamo qui” è diventato nel tempo uno slogan di Gazzetta del Sud online. Siamo qui al fianco dei nostri lettori e delle nostre terre, come sviluppo naturale del quotidiano che da 71 anni racconta storie, volti, progetti, percorsi culturali e sociali che nelle nostre terre hanno il peso di una rimonta per recuperare il tempo perduto.

La canzone di Guccini è accettazione del passare del tempo, ma al contempo desiderio sottostante di sfruttare al massimo il momento presente, desiderio di identità e riconoscimento, volendo gridare al mondo chi si è. Gazzetta del Sud è un percorso professionale e imprenditoriale, ma soprattutto un’avventura umana e intellettuale che ha coinvolto centinaia di protagonisti, a tutti i livelli. Perché prima di ogni cosa l’album dei ricordi di Gazzetta è fatto di storie, le vostre e le nostre. È con i volti di ognuno che il sogno si è popolato, la forza si è amplificata, il racconto si è generato. Con una costante: l’amore per il Sud e per i lettori, indispensabili interlocutori a cui ci affidiamo.

Il 2023 è stato l’anno della nuova veste grafica di Gazzettadelsud.it, che tanti consensi da parte vostra ha incontrato. Nel 2024 toccherà al cartaceo nell’ottica della sfida ambiziosa cominciata quel 13 aprile del 1952 e che continua ogni giorno, in edicola, in tv (con Rtp), in radio (con Antenna dello Stretto), sul web e a scuola (con NoiMagazine), faccia a faccia con ciascun lettore. Con la nostra rotativa che stampa undici quotidiani.

Il sito online da quasi tre anni è una certezza: il 2021 è stato l’anno della ribalta nazionale con numeri da “big” dell’informazione (13.esimo sito in Italia in aprile), il 2023 l’anno che ha confermato il gradimento dei nostri lettori: primo sito in Calabria e primo sito a Messina. Con la pagina facebook prima per “mi piace” e numero di follower.

“Carta Saggia” di Vittorio Scarpelli, “Oggi futuro” di Fausto Cicciò, “APProfondimento” di Salvatore De Maria, “Big Band” di Maria Mascali, , “Labirinto Calabria” di Francesco Iannello, “L’esperto risponde” di Giuseppe Mercurio, “MessinGiro” di Tiziana Caruso, “I signori della notte” di Claudio Costanzo sono alcune delle rubriche che su gazzettadelsud.it vi hanno tenuto compagnia in questo 2023. Alcune proseguiranno nel 2024, ma tante altre idee sono in cantiere.

Così come proseguirà la stretta sinergia tra Gazzetta del sud online e la Rtp, la nostra televisione che da quasi 50 anni entra nelle case dei messinesi per informarli e tenere loro compagnia e che da alcuni mesi, con l’HD, ha compiuto l’ennesimo passo avanti. Il 2023 ci ha regalato un connubio sempre più stretto dal quale sono nate co-produzioni come “Mare dentro” di Emilio Pintaldi, “Ci sono anch’io” di Rachele Gerace, “DiscoVinile” di Maurizio Presente, mentre si confermano il talk “Scirocco” di Emilio Pintaldi e Antenna Giallorossa di Antonio Sangiorgi. E poi le pillole di “InPiazza” di Andrea Brancato e la voglia di raccontare e al contempo essere parte del racconto con le nostre presenze ai grandi concerti, al Messina Street Food Fest e al Mercato di Natale del Teatro Vittorio Emanuele. Mentre il 2024 si aprirà con altre due co-produzioni col “Tg scuola” di Francesca Stornante e “Dove ci vediamo” di Maurizio Presente, un viaggio nella Messina degli anni 70-80-90.

Siamo qui per voi. Insieme per crescere. Perché la vita è un viaggio, non una destinazione.