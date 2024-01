Caso pandoro, Fedez ironizza sull'assedio dei cronisti: a casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente

Fedez commenta in modo sarcastico la presenza di fotografi e cronisti che cercando di intercettare Chiara Ferragni attendono in strada la coppia. In un video su Instagram il rapper inquadra i giornalisti dalla macchina in cui viaggia: «Guardali! Oh mio Dio..» ride e commenta: «Secondo me fuori casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente». Il post è accompagnato da una scritta che dà un «titolo» al video: «le priorità dell’informazione italiana e del paese».