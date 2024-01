Recensione choc: “Pizza eccellente, ma ero vicino a un tavolo di gay e c’era anche un disabile”

Una recensione su TripAdvisor ha scatenato una tempesta di polemiche nel cuore della tranquilla cittadina di Sant'Angelo Lodigiano. La pizzeria Le Vignole, rinomata per la sua pizza e i dolci, è diventata il fulcro di un acceso dibattito sulla tolleranza e l'accoglienza. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Un cliente, dopo aver cenato nel locale, ha lasciato una recensione su TripAdvisor. "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà. La pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non mi sono sentito a mio agio e non andrò più", ha scritto l'anonimo recensore, assegnando un misero voto di una stella su cinque al ristorante.

La risposta della titolare del locale, Giovanna Pedretti, non si è fatta attendere. Con fermezza e dignità, ha ribattuto: "Il nostro locale è aperto a tutti. Chiediamo ai nostri clienti educazione e rispetto verso gli altri. Le parole di disprezzo verso i nostri ospiti e il ragazzino in carrozzina sono inaccettabili. Crediamo che il nostro locale non sia adatto a lei, dato che sembra mancare dei requisiti umani fondamentali di rispetto e tolleranza."

La pizzeria Le Vignole è nota non solo per la qualità dei suoi piatti ma anche per il suo impegno sociale, promuovendo iniziative come la "pizza sospesa", che ha visto la distribuzione di oltre 200 buoni pasto a favore di ragazzi e famiglie di associazioni locali di supporto ai disabili.

La comunità di Sant'Angelo Lodigiano ha espresso solidarietà alla titolare e al personale della pizzeria, condannando l'atteggiamento intollerante del recensore. Molti residenti e clienti abituali hanno inondato la pagina TripAdvisor del locale con recensioni positive, sottolineando l'ambiente accogliente e l'inclusività del ristorante.