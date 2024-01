Papa Francesco chiarisce: “Si benedicano le coppie gay, non le associazioni”

Il provvedimento sulle benedizioni delle coppie gay riguarda «le persone, non le organizzazioni. Se viene l’associazione Lgbt no, le persone invece sempre». Lo ha detto Papa Francesco all’incontro a porte chiuse con il clero romano, secondo quanto riferito da fonti presenti.

Poi ha spiegato perché in Africa il provvedimento non sarà adottato: «La cultura non lo accetta». Ma ha aggiunto: «Noi benediciamo le persone, non il peccato», «forse vengono come coppie o come persone». E poi ha fatto un esempio: «Quando benediciamo un imprenditore non ci chiediamo se ha rubato».