Crolla il solaio al matrimonio, prima notte di nozze al pronto soccorso per i due sposi: "Abbiamo avuto molta paura"

«Abbiamo avuto molta paura, la nostra prima notte di nozze trascorsa in pronto soccorso». Queste le parole che Paolo e Valeria, i due sposi del banchetto finito col crollo del solaio e il ferimento di alcuni invitati, hanno detto a chi era al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia dove i due 26enni sono stati trasportati. I due sono stati dimessi poco prima della mezzanotte.

"Sono scioccato, sono il babbo dello sposo". Ha risposto così il padre dello sposo in un’intervista video alla Rai spiegando gli attimi dopo il crollo del solaio dell’ex convento di Giaccherino a Pistoia, da alcuni anni adibito a ristorante, nel quale sono rimaste ferite oltre 30 persone, durante la festa di matrimonio del figlio.

A riportare il video alcuni media. «Ero nella sala, si è sentito delle grida ed era successa questa catastrofe», ha continuato l’uomo. «Non ho visto la porzione di pavimento crollare, ho visto il buco. C'è stato il panico, abbiamo cercato dove erano precipitate le persone, dopo due-tre minuti le abbiamo trovate».

«Delle 12 persone portate ieri da Giaccherino al pronto soccorso di Pistoia, nove sono state dimesse. Restano ricoverate 3 persone al San Jacopo, 2 portate in codice rosso ma nessuna in pericolo di vita. Uno degli invitati trasportato a Careggi in codice rosso al momento è sempre in terapia intensiva». Così sui suoi canali social il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, fa il bilancio. «Grazie ancora - aggiunge Tomasi - a tutti i soccorritori. Ieri ho seguito sul posto le operazioni andate avanti fino a notte. Ogni persona intervenuta ha dato tutta se stessa per aiutare gli altri».