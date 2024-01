Il dramma vissuto da Valeria e Paolo: nel giorno più importante della loro vita quel crollo che non dimenticheranno mai

Si chiamano Valeria Ybarra, 26 anni, residente a Roma ma originaria di Houston (Usa), e Paolo Mugnaini, 26 anni, residente a Lastra a Signa in provincia di Firenze, i due sposini involontari protagonisti della festa di nozze in corso nell’ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia, e che nel tardo pomeriggio di ieri si è drammaticamente conclusa con il crollo del solaio dove stavano ballando decine di invitati. Anche Valeria e Paolo sono rimasti coinvolti nell’incidente e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano alcuna preoccupazione.