Morta la ristoratrice della recensione su disabili e gay: si sarebbe uccisa

È di Giovanna Pedretti il cadavere ritrovato nelle acque del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. La donna risulta essere arrivata sul posto a bordo della sua Fiat Panda, ora posta sotto sequestro dagli investigatori. La commerciante nei giorni scorsi aveva risposto ad una recensione sul suo ristorante ad un cliente che si lamentava della presenza di gay e disabili. L’ipotesi che sta prendendo piede è quella di suicidio.

Nelle, scorse ore, alcuni utenti dei social avevano ipotizzato che quella recensione potesse anche essere «un’operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili». L’ipotesi di recensione falsa era, poi, stata ripresa da diversi organi di stampa. La sua pizzeria, Le Vignole, da diversi anni, a partire dal 2020 promuoveva diverse iniziative di solidarietà come la pizza sospesa per persone povere e anche disabili.