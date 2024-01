Caso Sgarbi, i legali del sottosegretario presentano istanza di revoca del sequestro del quadro

Nell’inchiesta della Procura di Macerata che vede indagato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per riciclaggio di beni culturali, i legali del critico d’arte hanno presentato un’istanza di Riesame al Tribunale di Macerata per la revoca del sequestro del quadro «La Cattura di San Pietro» attribuito al pittore del Seicento Rutilio Manetti. Il dipinto è stato sequestrato il 12 gennaio dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. Sgarbi, che ha consegnato spontaneamente la tela, sostiene che il quadro è suo e che venne rinvenuto in un immobile a Viterbo acquistato dalla fondazione Cavallini-Sgarbi.