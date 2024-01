Messina, via libera alle assunzioni al Comune: oggi l’ufficialità

Il sindaco parla di «segnali positivi». Una formula di estrema cautela dovuta al ruolo e all’attesa dell’ufficialità. Ma lui per primo sa che Messina ha passato l’esame della Cosfel e ora può far scattare le assunzioni tanto attese. Un rilancio della macchina amministrativa che partirà da tanti (giovani) messinesi e siciliani che hanno vinto le severe selezioni durate tutto il 2023.

Oggi dal ministero dell’Interno arriverà la nota con la quale verranno resi noti gli esiti della riunione di ieri della Commissione finanziaria per la stabilità degli enti locali che doveva esaminare, fra l’altro, le richieste di avere il nulla osta per dare seguito al piano assunzionale del Comune di Messina. Quello del 2023 e quello del 2024 che però avrà bisogno di un altro passaggio una volta concluso l’iter dei nuovi concorsi. L’ottimismo che si respirava ieri sera a Palazzo Zanca e altri segnali informali arrivati da altri palazzi sono più di un indizio sull’esito di quell’esame.

Oggi dunque, salvo clamorosi e inattesi colpi di scena, dovrebbe essere tutto confermato e potrebbe essere una giornata di quelle da segnare con il circoletto negli annali della città. Già, perché dopo oltre 20 anni, finalmente potrà essere rimpinguata la pianta organica non solo della principale azienda della Città, insieme ad Università e Policlinico, ma anche avviato il salto di qualità dei servizi offerti ai messinesi.

Perché 341 dipendenti in più in qualche settimana, più 39 stabilizzazioni di vigili urbani, più l’avvio di un concorso per altri 100 agenti e 75 altri dipendenti significherà aumentare del 50% il numero degli “operatori” del principale ente pubblico: da 970 a quasi 1.500. Non potrà che diventare una macchina più efficiente e, si sa, che ce ne sia un gran bisogno per far fronte alle tante richieste dei cittadini e alle sollecitazioni che arrivano dalle ghiotte opportunità legate ai fondi europei che hanno tempi stringati per la spesa.

