Iscrizioni scuola, piattaforma Unica aperta da oggi fino al 10 febbraio. Tutto ciò che c'è da sapere: domanda, sezioni, priorità

Il momento cruciale per la scelta del centro di formazione professionale è giunto dopo mesi di "open day", confronti con altri genitori e discussioni online. L'iscrizione tramite il portale Unica del ministero è possibile fino alle 20 del 10 febbraio, e non ci sono vantaggi per chi invia la domanda prima degli altri. Le richieste, inviate tra il 18 gennaio e il 10 febbraio 2024, saranno considerate indipendentemente dall'ordine di arrivo, poiché i criteri di priorità sono stabiliti dai Consigli di istituto in base a principi di ragionevolezza, escludendo l'ordine di arrivo delle domande.

Come abilitarsi a iscrizioni online

Per abilitarsi al servizio "Iscrizioni on line", è necessario avere credenziali SPID, CIE o eIDAS. Nel modulo di iscrizione, alcuni dati sono obbligatori, mentre altri sono facoltativi e richiesti dalla scuola/CFP per offrire il miglior servizio.

Genitori, tutori legali o separati: cosa cambia nella compilazione?

Possono fare la domanda genitori e tutori legali, e anche in caso di genitori separati, c'è una casella da spuntare per indicare che entrambi condividono la scelta.

Iscrizione obbligatoria o facoltativa

L'iscrizione è gratuita e obbligatoria per le scuole statali (escluse le scuole dell'infanzia) ma facoltativa per le scuole paritarie. Se la scuola paritaria prescelta non aderisce alle Iscrizioni online, sarà necessario contattarla direttamente. Il servizio delle Iscrizioni online è attivo 24/7, dal 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio, compresi sabato e domenica.

Guida all'orientamento: le tre sezioni da compilare

Per aiutare nella scelta, il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione una guida all'orientamento e il servizio Scuola in chiaro permette di cercare, esaminare e confrontare le caratteristiche delle scuole. La domanda di iscrizione si compone di tre sezioni relative all'alunno, alla famiglia e alla scuola di prima scelta. Le sezioni possono essere compilate in tempi diversi e salvate in bozza se si desidera fare una pausa prima dell'invio definitivo. Prima di inviare la domanda, è importante controllare l'anteprima per verificare i dati inseriti. Dopo l'invio, la domanda non può essere modificata, ma è possibile contattare la scuola entro il 10 febbraio per eventuali correzioni.

Invio domanda e accettazione

Dopo il periodo di iscrizione, la scuola di destinazione conferma l'accettazione o indirizza la domanda a una scuola alternativa in caso di indisponibilità di posti. Gli aggiornamenti sullo stato della domanda saranno inviati tramite email. Se non si ha accesso ai mezzi tecnologici per fare la domanda online, è possibile chiedere supporto direttamente alla scuola, che può anche inserire la domanda online per conto della famiglia.

Alunni con disabilità e certificazioni

Per le iscrizioni di alunni con disabilità, è necessario presentare alla scuola la certificazione rilasciata dalla ASL, inclusiva della diagnosi funzionale.

Liceo Made in Italy

Le iscrizioni al nuovo liceo made in Italy saranno possibili solo a partire dal 23 gennaio.