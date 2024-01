Caso Maignan, il video-choc: “Insulti razzisti anche dopo la sospensione della partita”. Curva Udinese: “Noi non siamo così”

Spunta un video ulteriormente scioccante prodotto nel corso di Udinese-Milan. Perché anche dopo l'uscita dal campo di Maignan e la sospensione della partita, non sono terminate le offese razziste nei confronti del portiere rossonero.

Il comunicato della Curva dell'Udinese

«Le accuse di razzismo e di ignoranza non ci toccano. Noi accogliamo persone di tutte le età, di tutte le classi sociali e di tutte le nazioni. L’unico colore che conta veramente è il bianco-nero». Lo si legge in un comunicato della Curva Nord dell’Udinese.

«Durante Udinese-Milan non è stato effettuato nessun coro discriminatorio - assicurano gli ultras -. Eventuali parole maleducate o urla incivili di un singolo non rispecchiano la nostra comunità. Numerosi giocatori dell’Udinese sono di colore e nessuno si è mai lamentato di aver subito comportamenti razzisti allo stadio o nella vita di tutti i giorni da parte del popolo friulano».

«Diffidiamo formalmente chiunque voglia continuare questa campagna denigratoria nei confronti della nostra gente per episodi che riguardano eventualmente singole persone», conclude il comunicato.