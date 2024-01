Jobs act, la Corte Costituzionale sui licenziamenti collettivi: "Sono legittimi"

Non è illegittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs act. Lo ha sancito la Corte costituzionale che, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 23/2015, il quale, in attuazione della legge 183/2014, il cosiddetto Jobs Act, ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.

La Corte d’appello di Napoli aveva censurato, in particolare, la disciplina dei licenziamenti collettivi quanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Si è prevista una tutela indennitaria, compensativa del danno subito dal lavoratore, ma non più la tutela reintegratoria nel posto di lavoro, in simmetria con l’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La legge di delega aveva, infatti, escluso, per i «licenziamenti economici» di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e aveva previsto un indennizzo economico, limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.