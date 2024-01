Ok all'election day 8-9 giugno, sì al terzo mandato per sindaci sotto i 15mila abitanti

Nel decreto Elezioni approvato dal Consiglio dei ministri le date fissate per l’accorpamento delle elezioni amministrative ed europee sono 8 e 9 giugno. E’ quanto conferma il ministro Roberto Calderoli. Via libera anche al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

Decaro: estendere norma sindaci anche a Comuni più grandi

«La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante. A questo punto diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti». Così il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro.