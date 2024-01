Assalto a un portavalori in Sardegna, il momento in cui i banditi minacciano un autista VIDEO

"Intorno alle 8.15 un commando di almeno 10 persone, forse qualcuno in più, stiamo cercando di chiarire, hanno bloccato la strada 131 in entrambe le direzioni usando delle catene e dando fuoco a dei mezzi. Dopodiché, a circa 2 km dai blocchi, hanno utilizzando un mezzo della spazzatura e bloccato la carreggiata, causando l’impatto del primo mezzo di questa colonna di blindati".

Lo ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile di Sassari, Michele Mecca, ricostruendo i fatti accaduti stamane sulla 131 con una rapina a tre portavalori. "L'autista del primo blindato è rimasto gravemente ferito, è stato portato via in elicottero - ha aggiunto - hanno sparato dei colpi di kalashnikov, molti colpi. Alcuni hanno colpito alle gambe una delle guardie giurate all’interno di uno dei blindati, che però fortunatamente non sembrerebbe in gravi condizioni. Hanno poi aperto i mezzi con delle seghe circolari da metallo e hanno portato via in due dei tre mezzi il contenuto all’interno, che ancora non è ancora quantificato. Altre guardie sono rimaste ferite nell’impatto perché è stata una sorta di tamponamento a catena, per cui tutti gli occupanti dei mezzi hanno subito lesioni non gravi".