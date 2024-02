Il premio Nobel Filippo Giorgi: il 2024 potrebbe essere l'anno più caldo, gravi conseguenze ambientali

«Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre, come avevo previsto a marzo 2023; il 2024 potrebbe superare quel primato e diventare anno più caldo di sempre, o essere il secondo più caldo». E’ la previsione del climatologo e Premio Nobel Filippo Giorgi fatta all’ANSA, per il quale «non è realista» limitare entro la soglia di 1,5 gradi il riscaldamento globale come chiesto dagli Accordi di Parigi. «I cambiamenti climatici coinvolgono acqua, perdita di biodiversità, comportano problemi in agricoltura, nelle zone costiere, non so se siamo equipaggiati, anche culturalmente, per affrontarli, basta poco per innescare una crisi economica».

«Abbiamo a che fare con conseguenze ambientali pesanti, non so se saremo in grado di gestirle», ha spiegato Giorgi. «Gli ultimi anni sono stati incredibilmente anomali dal punto di vista climatico», indica ricordando il caso dell’"uragano mediterraneo in Libia in autunno, uno dei 'medicanè», cioè tempeste simili a piccoli uragani. Quello in Libia è stato «così intenso da causare una inondazione a Derna sulla costa della Libia, che ha provocato la morte di 10mila persone in tre giorni». C'erano state in precedenza «la siccità del 2022, le alluvioni in Pakistan con 20 milioni di persone evacuate nel Kashmir». Giorgi ricorda anche un altro evento, meno noto: «A marzo 2023 in Antartide c'è stata ondata di calore che portato a una anomalia termica di 47 gradi, per un mese: invece di una temperatura di -60 gradi, è stata 'solò di -12».