Calvani non si arrende ed è pronto a portare 20mila agricoltori a Roma. Ci sarà anche Castellino

I trattori torneranno al centro di Roma. All’indomani del corteo dei quattro mezzi di Riscatto agricolo nel cuore della città eterna, arriva l’annuncio dell’altro fronte della protesta. «Giovedì alle 15 manifesteremo a Circo Massimo. Saremo oltre ventimila» promette Danilo Calvani, il leader del "Cra agricoltori traditi".

La mobilitazione nazionale del comitato di Calvani è iniziata nei giorni scorsi con sei punti di raccolta alle porte di Roma in cui stanno confluendo i mezzi in attesa del sit-in della prossima settimana. E così, dopo aver presentato regolare preavviso in Questura, il leader degli agricoltori traditi spiega i dettagli. «Un gruppo di nostri trattori partirà in corteo dal presidio di Cecchina fino a Circo Massimo. Dovrebbero essere una quindicina di mezzi e scortati dalle forze dell’ordine». Poi assicura che quella di giovedì sarà solo la prima di una serie di manifestazioni. «La nostra protesta andrà avanti finché non raggiungeremo risultati». Il Comitato guidato dall’ex forcone chiede «l'annullamento o la revisione dei patti bilaterali con i Paesi extra Ue». "Vogliamo che tutta la merce che entra in Italia abbia gli stessi vincoli che abbiamo noi agricoltori italiani ed europei" sottolinea Calvani ribadendo la richiesta di dimissioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della premier Giorgia Meloni «che sta avallando la sua linea». Entrando nei dettagli della protesta di Circo Massimo, il Cra assicura che verrà dato spazio «a tutte le problematiche e a tutte le richieste del settore agricolo, comparto per comparto, così come pure l’intero indotto agroalimentare, sarà dato anche ampio spazio a tutte quelle categorie produttive e sociali che stanno soffrendo, come gli agricoltori, a seguito delle disastrose politiche di una classe dirigente che da decenni sta affossando questa nazione. Tutti potranno esprimere il proprio dissenso e portare solidarietà alla protesta degli agricoltori» aggiungono dal movimento, ribadendo con forza: «Non vogliamo la presenza di partiti, movimenti politici e sindacati».