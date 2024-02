Tragedia a Roma, uomo sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging. Catturati i cani

Tragedia alle 8.30 di questa mattina nei pressi del bosco di Manziana, vicino a Roma. Un uomo di mezza età è stato ucciso sbranato da tre rottweiler. Il cadavere della persona, ancora non identificata ma in abbigliamento sportivo (scarpe ginniche pantaloncini corti), presenta profonde lesioni su parti del corpo: ferite sul viso e arti superiori. All’arrivo del 118 l’uomo era già morto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, mentre faceva jogging è stato aggredito e sbranato dai cani. Gli animali, forse 3, sarebbero scappati da una abitazione non lontana. Sul posto i militari di Manziana e i Forestali, i guardia parco del Bosco di Manziana, veterinari e accalappia cani (dotati anche di fucili con sedativi), protezione civile, sindaco e vice sindaco di Manziana. Catturati i tre rottweiler, sono in corso accertamenti dei carabinieri per identificare la vittima.